Medina ganha ISA Games e garante classificação nas Olimpíadas de Paris | A TARDE

O surfista tricampeão do mundo, Gabriel Medina, fez bonito novamente ao conquistar o título do ISA Games, disputado em Porto Rico, na manhã deste domingo, 3. O título garantiu o carimbo no passaporte do brasileiro para disputar os Jogos Olímpicos de Paris, que acontecem entre julho e agosto deste ano.

Com o resultado, o surfe brasileiro possui agora seis representantes classificados para a competição. Gabriel terá a companhia de Filipe Toledo e João Chianca. Pelo lado feminino, Tati Weston-Webb, Luana Silva e Tainá Hinckel estarão na disputa.

Tati Weston-Webb e o sentimento de 'quase'

Pela disputa feminina do ISA, Tatiana Weston-Webb avançou em segundo lugar na nona bateria da repescagem, enquanto Tainá Hinckel foi eliminada. Tatiana e Tainá já tinham o lugar garantido nas Olimpíadas de Paris 2024.

Tatiana Weston-Webb ficou em segundo lugar na disputa feminina do ISA | Foto: Divulgação / ISA

Na final, mesmo assumindo a liderança por um tempo, a surfista brasileira foi ultrapassada por Johanne Defay (francesa), que se consagrou campeã. No entanto, seu esforço resultou em mais uma vaga para o Brasil, com Luana Silva herdando o lugar olímpico.