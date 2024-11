Medvedev cai na estreia no Masters 1000 de Paris

O russo Daniil Medvedev foi superado pelo australiano Alexei Popyrin no Masters 1000 de Paris - Foto: JULIEN DE ROSA / AFP

O tenista russo Daniil Medvedev, número 5 do mundo, foi eliminado em seu primeiro jogo do Masters 1000 de Paris, derrotado nesta quarta-feira (30) pelo australiano Alexei Popyrin (N.24), enquanto o alemão Alexander Zverev (N.3). ) foi classificada para as oitavas de final.

Popyrin fechou o jogo em 2 sets a 1, com parciais de 6-4, 2-6 e 7-6 (7/4), em duas horas e 30 minutos.

Medvedev, campeão do torneio em 2020, se junta ao também russo Andrey Rublev (N.7) e ao norueguês Casper Ruud (N.8) entre os membros do Top 10 do ranking da ATP eliminados na estreia.

"Foi um jogo duro. Eu deveria ter jogado melhor, mas tive minhas oportunidades e não aproveitei", lamentou o número 5 do mundo após a partida.

Por sua vez, Zverev (N.3) avançou no torneio ao bater o holandês Tallon Griekspoor (N.39) em dois sets, com parciais de 7-6 (7/2) e 6-3.

O próximo adversário de Zverev será o francês Arthur Fils (N.20), que eliminou o alemão Jan-Lennard Struff (N.40).

O também francês Ugo Humbert bateu o americano Marcos Giron (N.49) por 2 sets a 0 (6-3 e 6-2) em apenas 59 minutos e vai enfrentar o espanhol Carlos Alcaraz (N.2) nas oitavas de final.

Alcaraz é o grande favorito ao título, com a resistência do italiano Jannik Sinner, número 1 do mundo, devido a uma virose.

-- Resultados desta quarta-feira do Masters 1000 de Paris:

Holger Rune (DIN) x Alexander Bublik (CAZ) 6-4, 6-2

Alex De Minaur (AUS) x Miomir Kecmanovic (SRV) 6-4, 7-6 (7/5)

Alexander Zverev (ALE) x Tallon Griekspoor (HOL) 7-6 (7/2), 6-3

Arthur Fils (FRA) x Jan-Lennard Struff (ALE) 6-3, 6-4

Grigor Dimitrov (BUL) x Tomás Etcheverry (ARG) 6-7 (9/11), 6-3, 7-5

Arthur Rinderknech (FRA) x Alex Michelsen (EUA) 7-6 (8/6), 7-6 (9/7)

Karen Khachanov (RUS) x Giovanni Mpetshi Perricard (FRA) 6-7 (12/14), 6-1, 6-4

Alexei Popyrin (AUS) x Daniil Medvedev (RUS/N.4) 6-4, 2-6, 7-6 (7/4)

Adrian Mannarino (FRA) x Zizou Bergs (BEL) 3-6, 6-2, 6-4

Ugo Humbert (FRA) x Marcos Giron (EUA) 6-3, 6-2

