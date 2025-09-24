Menu
LENDAS

Melhor do mundo, Dembélé entra em grupo seleto com R10, Kaká e Messi

Atacante francês foi o vencedor da Bola de Ouro na última segunda-feira, 22

João Grassi

Por João Grassi

24/09/2025 - 15:48 h
Ousmane Dembélé foi eleito como melhor jogador do mundo pela revista France Football
Ousmane Dembélé foi eleito como melhor jogador do mundo pela revista France Football -

Após ser estrela na histórica temporada 2024/25 do Paris Saint-Germain, o francês Ousmane Dembélé venceu a Bola de Ouro na última segunda-feira, 22. Agora eleito melhor do mundo, o atacante de 28 anos passa a fazer parte de uma lista seleta do futebol. Ele se tornou um dos 10 jogadores premiados pela revista France Football que também conquistaram a Copa do Mundo e a Liga dos Campeões da UEFA.

O grupo de lendas inclui nomes de peso, como os brasileiros Kaká, Rivaldo e Ronaldinho Gaúcho, além de outros craques como o francês Zinédine Zidane e Lionel Messi. O argentino havia sido o último a entrar na lista, depois de vencer a Copa do Mundo de 2022 com a Argentina, no Catar.

Na última temporada pelo PSG, Dembélé balançou as redes 35 vezes e distribuiu 14 assistências, sendo dois desses passes para gol na final da Champions conquistada em cima da Inter de Milão. O atacante também foi campeão francês, da Copa da França e da Supercopa da Europa.

Veja abaixo a lista detalhada

- Bobby Charlton | Copa do Mundo 1966 com a Inglaterra, Liga dos Campeões 1967/68 com o Manchester United, Bola de Ouro 1966

- Gerd Müller | Copa do Mundo 1974 com a Alemanha, 3x Liga dos Campeões com o Bayern (73/74, 74/75 e 75/76), Bola de Ouro 1970

- Franz Beckenbauer | Copa do Mundo 1974 com a Alemanha, 3x Liga dos Campeões com o Bayern (73/74, 74/75 e 75/76), Bola de Ouro 1972 e 1976

- Paolo Rossi | Copa do Mundo 1982 com a Itália, Liga dos Campeões 1984/85 com a Juventus, Bola de Ouro 1982

- Zinédine Zidane | Copa do Mundo 1998 com a França, Liga dos Campeões 2001/02 com o Real Madrid, Bola de Ouro 1998

- Rivaldo | Copa do Mundo 2002 com o Brasil, Liga dos Campeões 2002/03 com o Milan, Bola de Ouro 1999

- Ronaldinho Gaúcho | Copa do Mundo 2002 com o Brasil, Liga dos Campeões 2005/06 com o Barcelona, Bola de Ouro 2005

- Kaká | Copa do Mundo 2002 com o Brasil, Liga dos Campeões 2006/07 com o Milan, Bola de Ouro 2007

Lionel Messi | Copa do Mundo 2022 com a Argentina, 4x Liga dos Campeões com o Barcelona (05/06, 08/09, 10/11, 14/15), 8x Bola de Ouro (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 e 2023)

Ousmane Dembélé | Copa do Mundo 2018 com o França, Liga dos Campeões 2024/25 com o PSG, Bola de Ouro 2025

