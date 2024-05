"Mental muito forte", pontua Lucas Arcanjo sobre virada de chave | A TARDE

Em busca de voltar ao bom momento na temporada, o Vitória entra em campo nesta quinta-feira, 2, contra o Botafogo, pela 3ª fase da Copa do Brasil. O confronto será no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, às 19h. Assim, durante coletiva, na manhã desta quarta, o goleiro Lucas Arcanjo comentou sobre a fase e qual a melhor maneira para virar a chave e voltar a vencer.

Questionado sobre a atual situação do clube, o goleiro garantiu que ainda é muito cedo para definir algo, mas que, como Wagner Leonardo disse, é importante ligar o alerta. Sobre o confronto diante do Glorioso, Arcanjo destacou a importância e a necessidade de adaptação rápida.

“Eu acho que está muito no início ainda para dizer que estamos em alguma situação. Claro que, como Wagner falou, é para ligar um alerta, mas vamos para um jogo importante fora de casa, sabendo da dificuldade, a questão do campo e temos que nos adaptar o mais rápido possível. Vamos lá fazer o nosso jogo e o que temos treinado”, disse o atleta.

Ainda sobre o momento, Lucas garantiu que o grupo tem um mental forte, o que pode colaborar para que os resultados positivos comecem a aparecer. Assim, apesar dos três jogos sem vencer no Brasileirão, o camisa 1 afirmou que o Vitória irá em busca do resultado positivo fora de casa.

“Acontece, os altos e baixos fazem parte do futebol. Nosso grupo é muito bom, muito capacitado e temos um mental muito forte. Sabemos que vamos sair dessa situação. Já fazem três jogos que não conseguimos uma vitória e vamos em busca dela fora de casa”, garantiu o goleiro, que continuou: “Temos que dar um passo de cada vez. A partir de uma derrota vamos tentar ir atrás de mudar a chave, entender o mais rápido possível e colocar a cabeça no lugar”.

Enfrentando o Botafogo, o Vitória nunca perdeu na Copa do Brasil. Assim, em caso de empate ou triunfo no Rio de Janeiro, Lucas destacou a força do clube dentro de casa, podendo garantir a classificação no jogo de volta.

“É muito importante. Por ser fora de casa vamos tentar fazer um jogo bem centrado, bem equilibrado e tentar trazer alguma vantagem para o Barradão, onde sabemos da nossa força dentro de casa e com a nossa torcida é fundamental”, relembrou Arcanjo.

Ainda durante a coletiva, o jogador comentou sobre a melhor maneira de não sofrer com nervosismo, atribuindo os últimos resultados ao duelo no mata-mata. O goleiro relembrou a capacidade do elenco e garantiu que todo o grupo está ciente dos objetivos da temporada.

“Como eu disse anteriormente, temos um grupo bem capacitado, a gente sabe o que quer, os nossos objetivos na temporada. Claro que em algum momento isso ia acontecer, é do futebol, mas agora é passar por essa fase e que as vitórias venham o mais rápido possível”, afirmou.

Para finalizar, Lucas Arcanjo relembrou a sua trajetória, já que é da base do Vitória, e comentou sobre a emoção de sair da Série C e agora fazer parte da elite do futebol brasileiro. Durante a fala, o goleiro agradeceu ao preparador e ao seu pai, que faleceu em março deste ano.

"Para mim, que sou da base, ter vivido essas fases do Vitória foi fundamental como pessoa, como atleta e graças a Deus eu cheguei em um nível mais alto. Isso também é graças ao professor Ferreira e ao meu pai, que faz parte disso. Nós batalhamos muito desde a infância e isso é só fruto do trabalho desses longos anos", finalizou Arcanjo.