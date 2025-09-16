Mesmo atleta quebra recorde mundial de salto com vara pela 14ª vez

Duplantis com o cheque de quebrador de recorde - Foto: PHILIP FONG/AFP

O sueco Armand Duplantis voltou a desafiar os limites do salto com vara. Na final disputada nesta segunda-feira, 15 de setembro, no Mundial de Atletismo de Tóquio, ele conquistou o tricampeonato da prova e ainda quebrou o próprio recorde mundial ao atingir 6,30 metros pela 14ª vez - ganhando 100 mil dólares cada vez que o quebra novamente.

A medalha de prata ficou com o grego Emmanouil Karalis, que saltou 6,00 m, enquanto o australiano Kurtis Marschall completou o pódio com 5,95 m.

Duplantis, de 25 anos, já havia reescrito a história da modalidade em 13 ocasiões desde fevereiro de 2020. Agora, soma sua 14ª quebra de recorde, sendo a terceira só em 2025. A marca de 6,30 m veio na terceira tentativa, após duas falhas iniciais.

Bicampeão olímpico em Tóquio-2020 e Paris-2024, o sueco amplia também sua coleção de títulos mundiais, repetindo as conquistas de Eugene-2022 e Budapeste-2023. Seu currículo inclui ainda a prata em Doha-2019, no início da carreira.

A pergunta que fica é: onde está o limite? Ninguém sabe ao certo, talvez nem o próprio atleta, mas a sensação é de que Duplantis ainda tem muito espaço para seguir voando mais alto e marcando a história do atletismo.