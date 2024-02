Michel Augusto é prata no Grand Prix de judô e briga forte por Paris | A TARDE

O jovem judoca brasileiro de 19 anos, Michel Augusto, venceu cinco lutas nesta sexta-feira, 26, incluindo uma vitória sobre um vice-campeão mundial Dilshodbek Baratov, uzbeque, da categoria até 60kg. Campeão dos Jogos Pan-Americanos, ele entra no páreo pela vaga do Brasil na categoria até 60kg na Olimpíadas de Paris. O ranking olímpico vai ser definido no dia 25 de junho.

Na final desta sexta, Michel começou bem diante de Baratov. Tomou uma falta, mas quase conseguiu uma chave de braço no uzbeque. Faltando pouco mais de um minuto para o fim da luta, porém, Baratov encaixou um uchi mata e conseguiu o waza-ari que definiu o título.

Para chegar à final de Odivelas, Michel estreou com ippon sobre o chileno Lucas Fernandez. Na segunda rodada, o atual campeão dos Jogos Pan-Americanos venceu por waza-ari o esloveno David Starkel. Nas oitavas de final, superou por waza-ari no golden score o mongol Ariunbold Enkhtaivan, vice-campeão mundial de 2022 e sétimo do ranking olímpico. O brasileiro ainda venceu o israelense Yam Wolczak também por waza-ari no golden score das quartas de final e aplicou o ippon no egípcio Youssry Samy na semifinal.

Mais sete brasileiros competem neste sábado, 27: Gabriel Falcão (73kg), Vinicius Ardina (73kg), João Macedo (81kg), Gabriella Mantena (63kg), Nauana Silva (63kg), Ellen Froner (70kg) e Luana Carvalho (70kg).