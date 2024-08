Morre Adílio, ídolo e campeão mundial pelo Flamengo, aos 68 anos

Adílio é o terceiro jogador que mais vestiu a camisa rubro-negra na história - Foto: Paulo Reis/Flamengo

Morreu nesta segunda-feira, 5, aos 68 anos, Adílio, um dos maiores ídolos do Flamengo. Brown, como carinhosamente era chamado por seus companheiros, vinha lutando contra um quadro avançado de câncer no pâncreas e estava internado em uma hospital na Zona Oeste há cerca de duas semanas.

A informação foi dada pelo próprio Flamengo através das redes sociais. O clube publicou uma homenagem ao jogador no início da tarde.

Com a piora de Adílio, ex-jogadores do Flamengo, que conquistaram títulos importantes ao lado do eterno camisa 9 do Mais Querido, foram até o hospital para visitá-lo na última semana para um adeus.

Adílio é o terceiro jogador que mais vestiu a camisa rubro-negra na história, com 615 partidas. Adílio vestiu as cores rubro-negras entre 1975 e 1987. Durante sua trajetória, disputou 617 jogos, com 377 vitórias, 148 empates e 92 derrotas, além de marcar 129 gols.