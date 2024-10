Mr. Olympia 2024: veja onde assistir ao vivo, datas e horários

Chris Bumstead e Ramon Dino no Mr. Olympia 2023. - Foto: JONATHAN MORIAU / Divulgação

A 60ª edição do Mr. Olympia, em 2024, está sendo realizada entre os dias 10 a 13 de outubro, nos Estados Unidos. O evento, com 11 categorias, reúne fisiculturistas no maior campeonato de fisiculturismo do mundo e, nesta edição, o Brasil conta com a participação de 49 competidores (30 homens e 19 mulheres) dos 338 classificados.

O Mr. Olympia 2024 conta com grandes nomes brasileiros entre os favoritos ao título. Destaques como Ramon Dino na Classic Physique, Francielle Mattos e Isa Nunes na Wellness, Rafael Brandão na Open Bodybuilding e Josué Fabiano na categoria Wheelchair estão entre os competidores que prometem brilhar na competição. A disputa acontece em Las Vegas, com premiação estimada em US$ 1,57 milhão (equivalentes a cerca de R$ 7,85 milhões na cotação atual).

A competição está sendo exibida somente pelo canal oficial do campeonato, o OlympiaTV. A plataforma oferece diferentes planos: “Olympia Official Viewing Package”, inclui a cobertura completa das 11 categorias por US$ 74,99 (cerca de R$ 415,16). Por outro lado, o “Premium Olympia 2024” apresenta a transmissão do Olympia Amador de dois dias e a cobertura completa de todas as divisões. O preço é menor: US$ 39,99 (cerca de R$ 221,39).

Confira a programação completa:

- Quinta-feira (10/10):

Torneios amadores, coletiva de imprensa e encontros com fãs

- Sexta-feira (11/10):

Prévias (13:30) – categorias Fitness, 212, Figure, Women’s Physique, Ms. Olympia e Wellness

Finais (22h) – categorias Fitness, 212, Figure, Women’s Physique, Ms. Olympia e Wellness + prévias Mr. Olympia (Open)

- Sábado (12/10):

Prévias (13:30) – categorias Classic Physique, Men’s Physique, Bikini e Cadeira de Rodas + finais Cadeira de Rodas

Finais (23h) – categorias Mr. Olympia (Open), Men’s Physique, Bikini e Classic Physique

- Domingo (13/10)

Seminário dos campeões