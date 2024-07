Mudanças no mundo desde que a dupla Ba-Vi venceu na mesma rodada; veja

Janderson, do Vitória, e Thaciano, do Bahia, comemorando gols - Foto: Victor Ferreira/ EC Vitória e Letícia Martins/EC Bahia

É a Bahia! Nesta 12ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, os times da capital baiana foram contemplados com ótimos resultados na competição. Na quarta-feira, 28, o Bahia enfrentou o Vasco na Arena Fonte Nova e aplicou um triunfo de 2x1, não muito diferente do rival Vitória, que como o nome diz, venceu o Fluminense por 1x0 no Maracanã. Desta maneira, as equipes cumprem os seus objetivos: se aproximar da liderança e se afastar da zona de rebaixamento, respectivamente.

Entretanto, apesar de já terem vencido na Série A, esta é a primeira vez, em quase seis anos, que a dupla Ba-Vi vence na mesma rodada da elite. Em 2018, quando havia sido a última participação da equipe rubro-negra, o resultado positivo para ambos aconteceu na 29ª rodada, no dia 14 de outubro. Na ocasião, o Leão venceu o Chapecoense e o Esquadrão derrotou p Paraná.

Assim, o Portal A Tarde reuniu os principais acontecimentos do mundo neste intervalo de 2083 dias. Confira:

- Pandêmia do Covid-19

- Falecimento de Pelé, Zagallo e Maradona

- Reeleição do Presidente Luís Inácio Lula da Silva

- A Cantora Beyoncé veio à Salvador

- Messi conquistou uma Copa do Mundo (Qatar 2022)

- Itabuna e Barcelona de Ilhéus classificaram à Série D

- O Bahia virou SAF através do Grupo City

- Vitória voltou a disputar uma Série C e conquistou o primeiro título brasileiro (Série B de 2023)

- O Pix foi criado

-Atlético de Alagoinhas foi bicampeão do Baianão

Buscando manter o bom momento, Bahia e Vitória voltam a entrar em campo neste domingo, 30, pela 13ª rodada do Brasileirão. Contra o São Paulo, o Esquadrão busca a liderança às 16h, no MorumBis, já o Leão joga no Barradão, contra o Athletico-PR, às 18h30.