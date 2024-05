"Mudar nossa postura", aponta Castilho após sete jogos sem vencer | A TARDE

Depois de sofrer a 3ª derrota seguida no Campeonato Brasileiro da Série A, o Vitória segue na zona de rebaixamento com apenas um ponto somado na competição. Neste domingo, 12, o Leão perdeu para o Vasco por 2x1, em São Januário, com gol de Yuri Castilho.

Após o apito final, o atacante concedeu entrevista e comentou sobre a sequência ruim na temporada, sem vencer desde o dia 31 de março, na Final do Campeonato Baiano. Sobre o duelo, o camisa 7 trouxe a sua opinião sobre um lance em específico, no final da partida, quando teria a oportunidade de empatar o duelo, mas acabou sendo parado por causa do lance de expulsão do zagueiro Camutanga.

"Eu estava focado no gol, não vi o que havia acontecido e ele disse que houve uma agressão, mas eu acho que ele poderia deixar o lance correr e depois olhar o VAR. Agora já foi, não tem mais porque cobrar", disse o atacante.

Sobre o momento ruim, Castilho afirmou que é necessário mudar a postura dentro de campo. Em continuidade, o camisa 7 avaliou o retorno para o segundo tempo, quando sofreu dois gols nos primeiros 10 minutos.

"Já estamos há um tempo sem vencer e eu acho que temos que mudar nossa postura dentro de campo. Não podemos fazer um primeiro tempo da forma que foi e voltar para o segundo desligando desta forma, tomando logo o gol. Eu acho que temos que nos cobrar como homens e correr atrás", finalizou o jogador.

O próximo confronto do Vitória, pela 7ª rodada, será contra o Atlético-G0, 19º colocado, que também ainda não venceu na competição e segue com um ponto somado. O duelo será no estádio do Barradão, em Salvador, no próximo sábado, 18, às 16h.



