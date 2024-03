N° 1 do ranking, Duda e Ana Patrícia garantem vaga para Olimpíadas | A TARDE

Líderes do ranking da FIVB (Federação Internacional de vôlei de praia), Ana Patrícia e Duda garantiram a primeira vaga brasileira da modalidade nas Olimpíadas de Paris na manhã desta quinta-feira, 7, ao avançarem às quartas de final da etapa Elite em Doha, no Circuito Mundial. Assim, ao derrotarem as suíças Vergé-Dépré e Mader por 2 a 1, a mineira e a sergipana somaram a pontuação necessária para disputarem os Jogos.

Em Paris, para cada gênero terão 24 duplas, com um máximo de dois por país. Assim, o Brasil pode ter mais dois nomes femininos e quatro masculinos. Na disputa por uma única vaga estão Ágata e Rebeca, Tainá e Victoria e Carol e Bárbara. Já entre os homens, Evandro e Arthur e Jorge e André são os favoritos. A corrida olímpica vai até o dia 9 de junho.

Na edição passada, em Tóquio 2021, Duda e Ana competiram separadas e não garantiram medalha. Enquanto Ana caiu nas quartas de final ao lado de Rebeca, Duda e Agatha perderam nas oitavas de final.

Nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, em 2023, a dupla número 1 do Mundo conquistou o ouro e subiu ao lugar mais alto do pódio, assim como no Circuito Brasileiro, quando foram campeãs.