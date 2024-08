Na estreia de Flick, Barcelona vence o City de Guardiola

Hansi Flick (dir.) levou a melhor sobre Pep em Orlando - Foto: CHANDAN KHANNA / AFP

Na terça-feira, 30, o novo técnico do Barcelona, Hansi Flick, começou sua trajetória à frente do time catalão com uma vitória, após vencer o Manchester City nos pênaltis em um amistoso realizado nos Estados Unidos. A partida, disputada em Orlando, terminou empatada em 2 a 2 no tempo regulamentar, mas o Barcelona saiu vitorioso nas cobranças de pênalti, vencendo por 4 a 1.

Esse confronto marcou o início da turnê de pré-temporada do Barcelona em solo americano. Por outro lado, o Manchester City completou seu terceiro jogo consecutivo sem vitória durante sua excursão pela América do Norte.

O Barcelona seguirá sua turnê enfrentando o Real Madrid no sábado, 3, e o Milan na terça-feira, 6. O Manchester City, que já havia sido derrotado pelo Celtic e pelo Milan em amistosos anteriores, encerrará sua sequência de jogos amistosos contra o Chelsea na sexta-feira, 2.