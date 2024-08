Brasil encara Espanha em busca da classificação; saiba onde assistir

- Foto: Rafael Ribeiro / CBF

A Seleção Brasileira de futebol feminino entra em campo nesta quarta-feira, 31, pela 3ª rodada do grupo C, contra a Espanha. Com três pontos somados, o Brasil precisa pontuar para garantir a classificação para as quartas de final. Entretanto, a missão não será nada fácil, já que enfrentará a atual campeã do mundo e favorita ao ouro.

Na estreia, a amarelinha enfrentou a Nigéria e venceu por 1x0, com gol de Gabi Nunes. Na segunda rodada, por sua vez, teve a chance de manter os 100% de aproveitamento, mas acabou sofrendo a virada nos minutos finais.

A campanha da Espanha é totalmente positiva, com duas vitórias em dois jogos, que garantiram a classificação antecipada. Na primeira rodada venceram o Japão, por 2x1, e em seguida a Nigéria, pelo placar de 1x0.

No retrospecto, Brasil e Espanha se enfrentaram quatro vezes, com duas vitórias, um empate e uma derrota a favor da equipe brasileira. O último duelo ocorreu em um amistoso em 2022, quando as equipes empataram em 1x1.

Ficha técnica:

Brasil x Espanha - 3ª rodada

Horário: 12h

Local: Estádio de Bordeaux

Onde assistir: Globo, Sportv e Cazetv