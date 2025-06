Na parte baixa da tabela, gigante da Série A anuncia saída de técnico

TROCA NO COMANDO

Luis Zubeldía não é mais técnico do São Paulo - Foto: Rubens Chiri/SPFC

Mais uma troca de técnico foi oficializada no Campeonato Brasileiro. O nome da vez é Luis Zubeldía, que acertou sua saída do São Paulo "em comum acordo". Segundo o ge.globo, o argentino entregou o cargo desde a última quinta-feira, 12, mas o clube paulista anunciou a decisão nesta segunda, 16.

Apesar de ter feito uma fase de grupos consistente na Copa Libertadores e estar vivo na Copa do Brasil, Zubeldía estava pressionado após a derrota para o Vasco da Gama em pleno Morumbi. O revés foi o terceiro consecutivo no Brasileirão e levou o time paulista para a 14ª posição, apenas um ponto acima da zona de rebaixamento.

Ainda segundo a reportagem do ge, o também argentino Hernán Crespo tem negociação avançada para voltar ao clube. O ex-atacante esteve à frente do Tricolor paulista em 2021.

"Em comum acordo e de forma amigável, na manhã desta segunda-feira (16), as partes definiram que o técnico Luis Zubeldía não permanecerá no comando da equipe do São Paulo Futebol Clube", publicou o São Paulo nas redes sociais.

Luis Zubeldía, de 44 anos, comandou o São Paulo em 85 partidas desde sua chegada, em abril de 2024. No período, o time acumulou 38 vitórias, 27 empates e 20 derrotas.