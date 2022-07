Nadal desiste de disputar a semifinal de Wimbledon por lesão

Depois de uma sessão de trinta e três minutos de treinamento, Rafael Nadal anunciou em coletiva de imprensa sua desistência de Wimbledon nesta quinta-feira, 7, e não enfrentará o australiano Nick Kyrgios nesta sexta na semifinal do torneio.

Com a desistência, Kyrgios, que avançou às semifinais de um Grand Slam pela primeira vez na carreira, está garantido na decisão. O adversário do australiano sairá do encontro entre o sérvio Novak Djokovic e o britânico Cameron Norrie.

Apesar do momento inédito em quadra, Kyrgios teve êxito ofuscado porque sua ex-namorada, a modelo Chiara Passari, o acusou de agressão, em denúncia que se tornou pública na última terça-feira, 5. Na ocasião, o Tribunal da Capital Australiana convocou o tenista para uma audiência marcada para o dia 2 de agosto.

Nadal na temporada

Nesta temporada, o tenista espanhol, atual número 4 do mundo, já venceu dois Grand Slams, o Aberto da Austrália e de Roland Garros. Com a desistência de Wimbledon, Nadal ainda pode disputar Aberto dos Estados Unidos.

EM toda a carreira, Nadal já conquistou 22 Grand Slams, o que o coloca como o maior vencedor da história, seguido por Djokovic e Roger Federer, como 20 cada um. O espanhol já venceu 14 títulos de Roland Garros, quatro nos EUA, dois na Austrália e outros dois em Wimbledon.