"Não me contentaria com mais um ano assim", diz Mbappé sobre o PSG | A TARDE

Uma das principais estrelas do futebol mundial, Kylian Mbappé concedeu sua primeira entrevista como jogador do Real Madrid, nesta terça-feira, 4. Mesmo oficialmente anunciado como um 'Merengue' o frânces não respondeu a perguntas sobre a transferência, o motivo? 'Não ofuscar a seleção francesa'. Entretanto, o jogador falou sobre sua situação no PSG:



"No PSG não fui infeliz, dizer isso seria cuspir no prato que comi. Há coisas que me deixaram tristes, mas há coisas que não podem ser mostradas porque eu era um líder e não se segue alguém que está deprimido. Seria meio canalha chegar e dizer que fui infeliz no PSG, mas houve coisas que me deixaram triste e não me contentaria com mais um ano assim", afirmou o craque.

Mbappé também agradeceu as mensagens de apoio que recebeu no anúncio oficial. "Quanto às mensagens que recebi, não pude ver tudo, mas vi Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos, Iker Casillas, meus futuros companheiros e ex-companheiros. É um prazer. Agradeço e espero fazer jus a isso", ressaltou.





