Narrador Silvio Luiz está em coma induzido após sofrer derrame | A TARDE

O narrador esportivo Silvio Luiz, vítima de um derrame durante transmissão ao vivo na Record, está em coma induzido e intubado. O locutor de 89 anos está internado no Hospital Alemão Oswaldo Cruz, em São Paulo, desde a última quarta-feira. Ele precisou ser sedado devido a um problema nos rins.

Ele sofreu um derrame durante a transmissão digital da final do Campeonato Paulista, na partida entre Palmeiras e Santos, no mês passado.

Em comunicado divulgado nesta terça-feira, 14, o hospital informou que o narrador segue na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e sem previsão de alta.

Silvio Luiz é um dos narradores mais famosos do Brasil. Ele ficou famoso por bordões clássicos como "olho no lanceeeee", "pelo amor dos meus filhinhos" e "pelas barbas do profeta".

