Narrador Silvio Luiz volta a ser internado em São Paulo | A TARDE

O narrador de futebol Silvio Luiz, de 89 anos, voltou a ser internado na noite deste sábado, 11, no Hospital Oswaldo Cruz de São Paulo. Em contato com o Portal A TARDE, o Hospital Oswaldo Cruz informou que o narrador já foi internado no hospital antes no dia 7 de abril e recebeu alta médica no dia 2 de maio. A unidade não deu mais detalhes sobre o estado de saúde do narrador.

Silvio Luiz passou mal durante a transmissão da final do Campeonato Paulista no dia 7 de abril. Ele fazia parte da transmissão digital da TV Record para o jogo Palmeiras x Santos e precisou sair antes do fim da partida.

Considerado um dos grandes nomes do jornalismo esportivo, Silvio Cruz comenta as disputas de futebol desde 2022, ao lado de humoristas Bola e Carioca, de forma extrovertida e criativa. Ele criou os bordões memoráveis “pelas barbas do profeta” e “confira comigo no replay”, entre outros.

Publicações relacionadas