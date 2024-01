Nas redes sociais, Barcelona repudia feminicídio em Ilhéus | A TARDE

O Barcelona de Ilhéus repudiou, por meio de nota em sua conta oficial do Instagram, o feminicídio de Fernanda dos Santos Ferreira, de 23 anos, na madrugada da última quinta-feira, 11. A jovem foi baleada por volta das 2h30, próximo da Praça Cairú, no centro de Ilhéus.

No comunicado, o clube que disputa a elite do futebol baiano cobrou ações das autoridades e se solidarizou com a família e amigos da vítima. Um vídeo que circula nas redes sociais, do sistema de monitoramento e segurança do posto de combustível, mostram a frieza do assassino, que ainda não foi localizado.

Confira a nota do Barcelona na íntegra:

O Barcelona Ilhéus emite uma nota de repúdio veemente contra qualquer forma de agressão à mulher. Lamentamos profundamente o caso de feminicídio de Fernanda Santos e reforçamos a importância de ações rigorosas por parte das autoridades para combater essa triste realidade. O CEO Weliton Nascimento destaca que a proteção das mulheres é responsabilidade social de todos. Nossos sentimentos à família e aos amigos de Fernanda.