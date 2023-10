Newcastle goleia PSG e Barcelona vence Porto; Confira rodada completa | A TARDE

Para encerrar a segunda rodada da fase de grupos da Champions League 23/24, as equipes do grupo E, F, G e H entraram em campo na tarde desta quarta-feira, 4, com direito a 27 gols marcados. Para abrir a rodada, Atlético de Madrid recebeu o Feyenoord, que abriram o placar contra a equipe espanhola no início do jogo, mas tomaram a virada no segundo tempo. No mesmo horário, na Bélgica, Antuérpia e Shakhtar protagonizaram mais uma virada, dessa vez, o time visitante levou a melhor.

No segundo horário do dia, o PSG de Mbappe foi para a Inglaterra enfrentar o Newcastle em busca da segunda vitória da competição, entretanto, o clube do brasileiro Bruno Guimarães não estava disposto a facilitar a vida dos franceses, que acabaram levando uma goleada.

Enquanto isso, o atual campeão da competição, Manchester City, tomou um sufoco do Leipzig, mas no finalzinho, conseguiu conquistar os três pontos. Resultado parecido com o Barcelona, que jogando fora de casa, contra o Porto, consegui se manter na liderança do grupo após a vitória pelo placar mínimo.

Grupo E

Atlético de Madrid recebeu o Feyenoord em pleno Wanda Metropolitano, que apesar de jogar dentro de casa, tomou um susto ainda nos 7 minutos de partida, quando Hermoso marcou contra o próprio gol. Entretanto, poucos minutos depois, com Álvaro Morata, os colchoneros conseguiram deixar tudo igual. Mas se tem uma coisa que o campeão holandês não estava com vontade, era de facilitar a vida para os adversário, desta forma, tomaram à frente no placar novamente, desta vez com Hancko.

O resultado não seria nada positivo para o clube espanhol, por isso, diante de uma estádio fervendo, Antoine Griezmann, com uma meia bicicleta, deixou tudo igual novamente ao fim do primeiro tempo. Na volta para a segunda etapa, Álvaro Morata, defendendo a fama de 9, marcou o seu segundo gol e colocou o Atlético na frente. Com o resultado, o clube espanhol garante a primeira colocação com quatro pontos, enquanto os holandeses ficam na terceira posição, com três pontos.

No segundo horário do dia, o segundo jogo do grupo E aconteceu entre Celtics e Lazio, que protagonizaram uma partida para lá de emocionante. Dentro de casa, a equipe do Celtics abriu o placar com Furuhashi, ainda aos 12 minutos, entretanto, a felicidade não durou muito, ainda no primeiro tempo, a equipe italiana deixou tudo igual com Matías Vecino. Com um placar que já parecia definido, nos acréscimos Ledesma garantiu a virada para a Lazio, buscando a segunda colocação do grupo, com quatro pontos, enquanto a equipe escocesa segue sem pontuar.

Grupo F

O "grupo da morte" viu um verdadeiro show de bola com o Newcastle goleando o PSG de Mbappe, no Estádio St, James Parker. O paraguaio Almirón abriu o placar ainda aos 17 minutos, quanto, ainda no primeiro tempo, Dan Burn ampliou a vantagem. Já no segundo tempo, o ritmo da equipe inglesa não diminuiu, que logo aos cinco minutos, fez o terceiro gol Longstaff, deixando a equipe francesa em uma situação complicada.

Lucas Hernandes, lateral do PSG, até diminuiu a vantagem no decorrer do segundo tempo, mas quem fechou o placar foi Shar, que marcou o quarto gol do Newcastle. Desta forma, a equipe preta e branca se coloca na primeira colocação do grupo com 4 pontos, enquanto os franceses descem para a segunda, com três pontos somados.

Para fechar a segunda rodada do grupo da morte, o Borussia recebeu o Milan para protagonizar um jogo morno e sem gols. O placar terminou em 0-0, com ambas as equipes somando um pontos. Desta forma, o Milan fica na 3° posição e o clube alemão com somente um até aqui, seguindo na lanterna.

Grupo G

Com o atual campeão em campo, o Manchester City foi para a Alemanha jogar contra o Leipzig, que logo abriu o placar com Phil Phoden, marcando aos 25 minutos. A primeira etapa finalizou a favor do clube inglês, mas foi no inicio do segundo que os mandantes deixaram tudo igual, placar que permaneceu até 39 do segundo tempo. quando Julian Alvares marcou e colocou Cityzens à frente. Nos acrescimos, Doku ampliou a vantagem, isolando o City na liderança do grupo com 6 pontos. O Leipzig segue na segunda posição, com três pontos.

No mesmo horário, estrela Vermelha enfrentou o Young Boys, dentro de casa, com direito a um jogo de quatro gols. O clube sérvio abriu o placar com Ndiaye, mas viu, ainda no inicio da segunda etapa, os adversários marcarem o empate e, de pênalti, a virada, Ugrinic e Itten marcaram os gols. Desejando não fazer feio diante da sua torcida, o Estrela conseguiu, pelo menos, o empate com Bukari, encerrando o placar da partida. As duas equipes somam somente um pontos e permanecem nas duas últimas posições do grupo.

Manchester City vence na Champions League | Foto: ODD ANDERSEN / AFP

Grupo H

Abrindo a segunda rodada do grupo H, Antuérpia e Shakhtar Donetsk marcaram o segundo dia da segunda rodada com a maior marca de gols. Jogando dentro de casa, o clube belga abriu o placar aos 3 minutos com Muja, em seguida, ainda no primeiro tempo, Balikwisha ampliou a vantagem.

Se existe uma poção magica para a virada, pode ter certeza que o Shakhtar ingeriu no intervalo. Ainda aos três minutos, Sikan diminuiu a vantagem belga, que logo foi encerrada de vez, quando Rakitskiy marcou o segundo e deixou tudo igual. A virada veio, novamente, aos pés de Sikan, que além de marcar o seu segundo gol, garantiu os três pontos para a equipe ucraniana. A pontuação mantém a equipe vencedora na terceira colocação, enquanto os Belgas ainda não pontuaram.

Jogando no Estádio do Dragão, o Barcelona jogou contra o Porto, duas equipes que conseguiram a vitórias na primeira rodada. Pelo placar mínimo, o clube espanhol venceu os donos da casa aos pés de Ferran Torres, que entrou ainda na metade do primeiro tempo, quando Lewandowski sentiu dores e foi substituído. Desta forma, o Barça alcança 100% de aproveitamento e se mantém na liderança, enquanto os portugueses seguem na segunda colocação, com três pontos.

Ferran Torres comemora gol | Foto: Patricia DE MELO MOREIRA / AFP

A terceira rodada da fase de grupos será ainda no mês de outubro, os grupos A, B, C e D jogam na terça feira, 24, enquanto os grupos seguintes entram em campo na quarta-feira, 25.