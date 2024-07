Newton Mota sobre falecimento de Barbosinha: "Deixa uma lacuna grande"

Newton Mota lamentou a grande perda do colega de clube - Foto: Hilton Oliveira | EC Jacuipense

O diretor de futebol de base do Jacuipense, Newton Mota, falou sobre o falecimento de Barbosinha, que atuava como coordenador-técnico do Leão do Sisal. O ex-treinador morreu aos 59 anos, nesta terça-feira, 16, em decorrência de complicações causadas por um cirurgia para a retirada de um tumor no rim.

Em contato com a reportagem do Portal A TARDE, Newton Mota lamentou a grande perda do colega de clube e lembrou da personalidade atuante que Barbosinha tinha dentro do Jacuipense no cotidiano.

Barbosinha era um profissional exemplar, trabalhou em todas as áreas... foi goleiro, se tornou treinador e hoje era coordenador. Ele tinha conhecimento de causa, era uma pessoa do ramo. Participava também das divisões de base e tinha um astral sempre positivo, animado e contagiando todo mundo. Vai deixar uma lacuna muito grande, porque ele estava ambientado com todo mundo [...] Estamos muito sentidos com sua perda Newton Motta - diretor de base do Jacuipense

Mota comentou ainda sobre o estado de saúde de Barbosinha nos últimos meses, já delibitado em decorrência de problemas clínicos e chegando, inclusive, a trabalhar utilizando uma máscara.



"A gente sabia que o quadro dele era complicado. Ele tinha um câncer e fizeram uma cirurgia para tirar um pedaço do rim com o intuito de tentar salvá-lo. Ele estava muito debilitado, chegou a ter anemia profunda há alguns meses atrás", disse.

Mesmo com o quadro, o diretor disse que Barbosinha fazia questão de se manter presente no clube: "Ele dizia que se ficasse em casa era pior. Reduzimos a carga dele dentro do possível, mas nunca deixou de vir para o treino. Ele estava aqui no treinamento até semana passada, fazia questão de ir às viagens no fim de semana. Não viajou neste último porque precisou se internar na sexta-feira e fez a cirurgia ontem".

Barbosinha estava com saúde debilitada nos últimos tempos | Foto: Felipe Alves | Divulgação

Por fim, Mota falou sobre o velório e enterro de Barbosinha, informando que ainda não existe uma definição quanto ao local. Por conta da família ser de Feira de Santana, existe a possibilidade de acontecer na cidade, mas também não está descartada a possibilidade ser em Salvador.

Carreira

Com passagens por diversos clubes baianos, Quintino Barbosa se notabilizou após levar equipes menores do interior do estado a campanhas expressivas. Entre as principais, está uma final de Baianão com o Bahia de Feira, em 2019, e uma terceira fase da Copa do Brasil, com a Juazeirense, em 2022.



Em ambos os casos, com o Tremendão e o Cancão de Fogo, ele ainda disputou o Brasileirão Série D dos respectivos anos. Barbosinha também disputou outra quarta divisão do certame nacional, mas com o Jacobina.



Ao longo de sua carreira, Barbosinha ainda treinou as equipes do Colo-Colo, Camaçari, Treze-PB, Queimadense-PB, Atlético de Alagoinhas e Jacuipense.