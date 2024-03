Neymar chama atenção após aparecer com relógio de valor astronômico | A TARDE

Fora dos gramados enquanto se recupera de grave lesão no joelho, o atacante Neymar chamou atenção após publicar nas redes sociais uma foto utilizando um relógio de valor astronômico. Trata-se de um Jacob & Co. Casino Tourbillon. O modelo é avaliado em 280 mil dólares (aproximadamente R$ 1,3 milhão).

O relógio utilizado pelo craque brasileiro é protegido por um cristal de safira e tem acabamento polido em ouro rosa 18 quilates. Só foram produzidas 101 unidades do modelo, que conta também com um jogo de roleta.

Fã de poker, Neymar promoveu o primeiro "Neymar Poker Show" na última quarta-feira, 6. A competição foi realizada em um salão do WTC Sheraton, em São Paulo, em parceria com a “PokerStars”. O evento reuniu 50 participantes. Os jogadores que terminaram nas primeiras colocações receberam mais de R$ 1 milhão.

O atleta do Al-Hilal está se recuperando de um rompimento do ligamento cruzado de seu joelho esquerdo. A lesão aconteceu no dia 17 de outubro, durante a partida da seleção brasileira contra o Uruguai, válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.