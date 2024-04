Neymar chega na Vila com relógio mais caro que premiação do Paulistão | A TARDE

Neymar carregou a taça até o campo na primeira partida da final do Campeonato Paulista, realizada neste domingo, 31, na Vila Belmiro. Mesmo caminhando ao lado de ídolos santistas como Pepe e Clodoaldo, o craque chamou atenção por estar utilizando um relógio mais caro que a premiação do Campeonato Paulista.

A Federação Paulista de Futebol (FPF) paga R$ 5 milhões como premiação ao vencedor do estadual. O relógio de Neymar, modelo RM-68-01 Tourbillon Cyril Kongo, da marca Richard Mille, custa R$ 6.520.000,00. O acessório é produzido em edição limitada a 30 unidades.

Apesar da boa premiação esportiva, o Santos quer mais do que o dinheiro. O clube vive um ano de reconstrução após o rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro e pode começar a temporada vencendo o estadual. O jogo terminou com o placar de 1 a 0 a favor do Peixe.

Palmeiras e Santos voltam a se enfrentar no próximo domingo, 7, às 18h, no Allianz Parque. Para garantir o título, o Peixe precisa apenas de um empate. Com a desvantagem na ida, o Verdão tem que vencer por dois gols de diferença para ser campeão no tempo normal. Em caso de vitória do time da casa por placar mínimo, a decisão será nos pênaltis.