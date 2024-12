Neymar diz que Rodri "Virou falador" após vencer Bola de Ouro

COMENTÁRIOS DO CRAQUE

Rodri venceu o prêmio da Bola de Ouro, com votação polêmica - Foto: Reprodução | AFP

Por meio de suas redes sociais, Neymar Jr reagiu ao que Rodri, meio-campista do Manchester City, disse sobre Vinicius Júnior . Em uma postagem da página "Futeousadia", o atacante comentou "Virou falador agora 🤦🏽‍♂️🤦🏽‍♂️😂😂".

Leia mais:

>> Consciência Negra: CBF adota protocolo da Fifa contra atos racistas

>> Símbolo do antirracismo, Vini Jr descobre ancestralidade em Camarões

>> Dorival planeja contar com Neymar: "Gostaria que ele voltasse"

Mesmo o volante espanhol, e atual Bola de Ouro, tendo feito elogios também, a postagem destacava somente as críticas ao atacante do Real Madrid: "Acho que ele é um cara inteligente e com o tempo vai perceber que quanto mais prestar atenção em campo, melhor ele será. Os atletas não são apenas o que você representa em campo, mas também fora dele".

Além de citar os pontos nos quais o atacante brasileiro poderia melhorar, o volante do City voltou a ressaltar que "Vinicius é um dos melhores jogadores do mundo".



Vale lembrar que no mês passado, Rodri venceu o prêmio da Bola de Ouro concorrendo diretamente com Vinícius Jr., que terminou em resultado polêmico para alguns jogadores e torcedores.