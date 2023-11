Neymar posta foto com cabeça raspada e bigode: “domingou” | A TARDE

Com previsão de voltar aos gramados em no mínimo seis meses, por conta de lesão, Neymar decidiu fazer uma postagem no story do Instagram em que mostra seu novo visual: com cabeça raspada e barba por fazer, deixando apenas o bigode. Junto à foto, o jogador postou a legenda "new look, domingou".



Conhecido por seus inúmeros cortes de cabelo e penteados ao longo dos seus 14 anos de carreira, Neymar se tornou assunto neste mês por conta do fim do seu noivado com Bruna Biancardi, anunciado pela própria Bruna, e pela suspensão do contrato com o Al-Hilal, divulgada pelo próprio clube árabe, que o contratou este ano.

Também em novembro, Neymar passou por um susto: criminosos invadiram a casa dos pais de Bruna Biancardi, onde mora a filha do jogador, Mavie.