Neymar se irrita com publicação elogiando ex-companheiro "baba ovo" | A TARDE

Longe dos gramados e voltando de lesão, o atacante Neymar, do Al-Hilal, agitou as redes sociais durante a tarde desta terça-feira, 16, ao alimentar mais ainda uma rixa entre ele e Kylian Mbappé, camisa 7 do PSG. Na situação, o jogador brasileiro fez uma crítica em uma publicação que elogiava o craque francês.

Tudo teve início quando um perfil do Instagram publicou um vídeo do momento em que Mbappé ajudava a esticar as pernas de Raphinha, jogador do Barcelona, que estava sentindo câimbras durante uma partida da Champions League. "Mbappé mostrando mais uma vez que é uma pessoa maravilhosa, mas o vilão de uma história mal contada", escreveu a página na legenda.

No entanto, quem não gostou nada dos elogios ao jogador francês foi Neymar. No comentário da publicação, o jogador demonstrou descontentamento com a postagem. “Baba ovo de gringo”, disparou o atacante do Al-Hilal.

Perfil publicou vídeo de um momento em que Mbappé ajudava Raphinha | Foto: Reprodução/Redes Sociais

Reação na web



Com a situação, que algumas pessoas consideraram que poderia até ser fake news, os internautas opinaram sobre a crítica de Neymar. “Nem o maior hater do Neymar poderia imaginar esse fim de carreira para ele”, comentou um. “O ódio que o Neymar pegou do Mbappe é brincadeira”, ironizou outro.