Nigéria segura empate contra Canadá com direito a pênalti defendido

No segunda jogo do grupo B, Canadá e Nigéria entraram em campo na noite desta quinta-feira, 20, em Melbourne, na Austrália, uma das sedes do mundial. Apesar dos grandes nomes ofensivos das duas equipes, como Oshoala e Christine Sinclair, o terceiro jogo do mundial não saiu do 0x0, finalizando a primeira rodada do grupo. A Seleção africana mantém um marco de jamais terem perdido para as canadenses em Copas. Desta forma, Austrália segue na liderança com 3 pontos, logo atrás vem Nigéria e Canadá com 1, e por último a Irlanda, que está na lanterna com 0 pontos, após a derrota para a seleção da Oceania.

O jogo:

Em busca da primeira vitória contra as nigerianas em Copas, a seleção do Canadá iniciou a segunda partida do Grupo B com força total. Logo nos minutos iniciais, transformando a posse de bola em objetivo, a veterana da equipe norte-americana, Christiane Sinclair, recebeu dentro da área e finalizou para linha de fundo.

Para não facilitar a vida das adversárias, a Nigéria conseguiu superar a posse de bola canadense e, nos pés da Onumonu, converteu a finalização em direção ao gol, obrigando a goleira Sheridan a espalmar para fora. E não parou por aí, próximo ao fim do primeiro tempo, a goleira canadense falha em um lançamento para a grande área, deixando o gol aberto para a atacante nigeriana Oshoala, que não conseguiu chegar na bola e foi cortada pela Julia Grosso, permitindo que a torcida alvirrubro volte a respirar.

Na volta para o segundo tempo, ainda nos primeiros três minutos, em uma dividida dentro da grande área entre Sinclair e Ortega, a jogadora nigeriana comete pênaltis a favor do Canadá. Com a responsabilidade de coloca a sua seleção à frente, a capitã canadense é impedida de gritar “gol” pelas mãos da goleiro Ndonzie, que evita as adversárias de abrirem o placar.

No decorrer da partida, apesar do pênalti perdido, a seleção canadense continuou pressionando as adversárias, obrigando a goleira Ndonzie a protagonizar grandes defesas. Entretanto, foi nos minutos finais que a seleção nigeriana mostrou toda a sua vontade na estreia da Copa do Mundo feminina de 2023. A posse de bola que, durante grande parte da partida era favorável para as canadenses, mudou completamente com o crescimento da seleção africana, que exigiu um ótimo trabalho da goleira rival.

Já nos acréscimos, após um chamado do árbitro de vídeo, a camisa 13 da Nigéria, Déborah Abiodun foi expulsa após pisar no tornozelo da adversária canadense. Apesar da expulsão, a partida foi finalizada sem gols, com cada seleção saindo do gramado com 1 ponto na bagagem.

Segunda rodada:

Ainda buscando a primeira vitória, o Canadá entrará em campo na próxima quarta-feira, 26, às 9h da manhã contra a seleção Irlandesa no HBF Park, na cidade de Perth, na Austrália.

Já a Nigéria, tentará desbancar as anfitriãs do Mundial na quinta feira, 27, às 7h da manhã, no Suncorp Stadium, em Brisbane, na Austrália, sem a Deborah Abiodun, expulsa no último jogo.