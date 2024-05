Nino processa Frota por insinuar esquema em convocação à seleção | A TARDE

O ex-Fluminense e atualmente no Zenit (Rússia), Nino, entrou com uma ação contra o ex-deputado Alexandre Frota após ele insinuar que o atleta foi convocado para a seleção de 2023 devido um acordo com o então técnico Fernando Diniz.

As declarações do ator foram feitas ao canal Futeboteco em março deste ano. Na ação, a defesa de Nino pede uma indenização de R$ 50 mil à Frota, afirmando que as declarações foram "pesadas e desproporcionais". O caso corre na 2ª Vara Cível de Cotia, em São Paulo.

“São os acordos. Aí você esquece, entendeu? Isso é fora do entendimento da população e das pessoas quererem questionar. São os acordos que são feitos com partidos. Tudo tem um acordo. Ele [Nikolas Ferreira, deputado federal] não está lá porque os caras gostam dele. Ele [Nikolas] está lá porque, te garanto, aqui para trás a festa está montada e nem ele sabe”, disse Frota, completando:

“É mais ou menos o que o Diniz fez com aquela vergonha daquele zagueiro do Fluminense, que está no Zenit. [Sem lembrar o nome] O que ficou na seleção brasileira por dois jogos... O Nino! O Nino na seleção brasileira não dá. O Diniz sabia que ele ia para o Zenit e levou o cara para três jogos. Meu irmão, depois que o cara coloca a camisa da Seleção e fotografou, o preço sobe! Mandou embora e ‘tchau, não esquece meus 5% quando chegar lá’, ‘o primeiro salário manda para mim’, ‘fui eu que te coloquei lá’”.

