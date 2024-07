No auge da carreira, Joelinton fala sobre combater preconceito

Joelinton em treino da Seleção na Granja Comary - Foto: Joilson Marconne / CBF

Presente no São João do Parque de Exposições, em Salvador, na noite desta sexta-feira, 28, Joelinton trocou um papo cabeça com a coluna Sabendo Com Vini, do Portal MASSA!. Aos 27 anos, ele vive o auge da sua carreira pelo Newcastle United.

Com passagem pela Seleção Brasileira e visibilidade por jogar no Campeonato Inglês, um dos mais badalados do mundo, Joelinton foi questionado sobre a pressão da mídia e torcida para que os jogadores se posicionem sobre temas de interesse público.

"Ah, política eu não gosto muito de me envolver porque não entendo, mas pautas como racismo, acho que é importante a gente falar. Porque eu acho que a gente tem voz, a galera escuta", iniciou o meio-campista.

"Eu sou negro, conheço negros, então gosto de me envolver, falar um pouco, e enquanto eu puder ajudar, estar me pronunciando para ajudar todas as pessoas que vêm de onde eu vim", completou.

Para o volante, se posicionar em relação a questões como racismo e xenofobia é importante para alguém que está em posição de destaque. Apesar de ter perdido parte da última temporada por causa de uma lesão no quadríceps, Joelinton vinha sendo um dos principais jogadores da posição na Premier League.

"Hoje eu jogo na Premier League, então é o melhor campeonato do mundo e todo mundo assiste. Quanto mais a gente se posicionar sobre isso é melhor. Há racismo, preconceito, desigualdade social. Também aqui no Brasil, preconceito que a gente sofre, a gente que é nordestino. Então, acho que se a gente puder ajudar em relação a isso, é importante falar", garantiu.

Titular absoluto no time de Eddie Howe, Joelinton disputou 27 jogos pelo Newcastle antes de se lesionar. Foram três gols e três assistências em 2023/24, além de um tento marcado em cinco partidas pelo Brasil.