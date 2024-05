Nos acréscimos, Leverkusen salva invencibilidade contra o Stuttgart | A TARDE

Depois de ficar atrás no placar perdendo por 2 a 0 para o Stuttgart (3º) até o segundo tempo, o Bayer Leverkusen (1º) conseguiu mais uma vez uma reação incrível e evitou a derrota nos acréscimos, chegando assim a seu 46º jogo consecutivo sem derrota nesta temporada.

Com o título da Bundesliga alemã já garantido na 29ª rodada, o Bayer soma 81 pontos faltando três rodadas para o fim da competição, e ainda pode se tornar o primeiro clube alemão a fechar o campeonato invicto.

Por outro lado, o recorde de 91 pontos que o Bayern Munique mantém desde 2012-2013 está agora longe do alcance dos jogadores do técnico Xabi Alonso.

O clube da periferia de Colônia ainda pode se juntar ao Perugia (30 jogos em 1978-1979), AC Milan (34 em 1991-1992), Juventus (38 em 2011-2012) e Arsenal (38 em 2003-2004) na seleta lista das únicas equipes dos cinco principais campeonatos (Espanha, Inglaterra, Alemanha, Itália e França) a fechar uma temporada sem perder no campeonato nacional desde 1945.

O Leverkusen ainda pode erguer mais duas taças nas próximas semanas. O time vai disputar a final da Copa da Alemanha contra o Kaiserslautern, no dia 25 de maio, e vai enfrentar a Roma na quinta-feira, no jogo de ida das semifinais da Liga Europa.

Bayern vence e Dortmund é goleado

Mais cedo o Bayern de Munique, a três dias de enfrentar o Real Madrid no jogo de ida das semifinais da Liga dos Campeões, ampliou sua boa sequência ao vencer o Eintracht Frankfurt em casa por 2 a 1.

A vitória dos bávaros, terceira consecutiva na Bundesliga, veio graças a uma dobradinha do atacante inglês Harry Kane, que marcou seu 34º e 35º gol na temporada na Bundesliga. O capitão da seleção inglesa ainda precisa marcar seis vezes nos últimos três jogos do campeonato para alcançar o recorde de Robert Lewandowski (41 gols na temporada 2020-2021).

Harry Kane marcou duas vezes sobre o Frankfurt | Foto: Alexandra Beier | AFP

Os jogadores comandados pelo técnico Thomas Tuchel se preparam assim da melhor forma para o jogo com o Real Madrid, na terça-feira às 16h00 (horário de Brasília), pela ida das semifinais da Liga dos Campeões.



Em outra partida deste sábado, o Borussia Dortmund perdeu no estádio do Leipzig, a quatro dias de receber o PSG, no Westfalenstadion.

Xavi Simons e Marius Wolf em disputa de bola | Foto: Ronny Hartmann | AFP

Os jogadores do técnico Edin Terzic, que eliminaram o Atlético de Madrid nas quartas de final, abriram o placar por meio do inglês Jadon Sancho, antes de desabarem com gols de Loïs Openda, Benjamin Sesko, Mohamed Simakan e Christoph Baumgartner.

Jogos da 31ª rodada do Campeonato Alemão:

Sexta-feira

Bochum 3x2 Hoffenheim

Sábado

Augsburg 0x3 Werder Bremen

RB Leipzig 4x1 Borussia Dortmund

Freiburg 1x2 Wolfsburg

Bayern de Munique 2x1 Eintracht Frankfurt

Bayer Leverkusen 2x2 Stuttgart

Domingo

10h30 - B. Mönchengladbach x Unión Berlín

12h30 - Mainz x Colônia

14h30 - Darmstadt x Heidenheim