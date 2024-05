Nova regra do impedimento é aprovada e será apresentada à IFAB | A TARDE

O mundo do futebol pode passar por uma nova mudança em relação ao que se conhece por regra do impedimento. Sugerida pelo ex-treinador francês Arsène Wenger, a proposta do novo formato foi aprovada nos primeiros testes e passará para a associação que regulariza o futebol, a International Football Association Board (Ifab).

Chamada de "regra da luz do dia", o novo modelo só constatará impedimento quando o jogador do ataque estiver totalmente a frente do defensor, acabando com a interpretação da "mesma linha". A proposta foi sugerida pelo ex-Arsenal no ano passado e desde então vem sendo estudada.

Desta maneira, em caso de aprovação pela Ifab, alguma parte do corpo à frente não será interpretada como infração, validando o gol. De outra maneira, em caso de 100% do corpo à frente, o lance será anulado.

Segundo o jornal "The Times", interessado na nova regra, Wenger realizou testes em jogos de divisões inferiores na Suécia, Itália e Holanda nos últimos meses, conseguindo resultados positivos para que a proposta seja apresentada para a entidade regularizadora.

