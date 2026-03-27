Novo patrocinador, BYD quer amistoso entre Bahia e Manchester City

Bahia e BYD assinaram uma parceria de 3 anos

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

27/03/2026 - 15:56 h

Atacantes Everaldo (Bahia) e Haaland (Manchester City)
Atacantes Everaldo (Bahia) e Haaland (Manchester City) -

O Esporte Clube Bahia e a BYD assinaram um vínculo oficial de patrocínio válido por três temporadas na tarde desta sexta-feira, 27, na fábrica da montadora chinesa em Camaçari (BA). Durante o evento, o vice-presidente sênior da montadora no Brasil, Alexandre Baldy, revelou um interesse: um amistoso entre Bahia e Manchester City.

A BYD também é patrocinadora do Manchester City e entende o amistoso como forma de celebrar a parceria entre as equipes do Grupo City e a empresa. Segundo Baldy, o pedido para a realização da partida já foi encaminhado à vice-presidente executiva da BYD e CEO da montadora nas Américas e na Europa, Stella Li.

“Já fiz esse pedido à Stella Li, que é a nossa CEO para as Américas e a Europa, para que possamos avançar nessa conversa, com o apoio do Raul Aguirre. Conversei com ele hoje e também com Ferran Soriano (CEO do City Football Group), para que possamos promover esse grande jogo festivo entre Manchester City e Bahia”, afirmou Baldy, no evento que foi acompanhado in loco por A TARDE.

Bahia e Manchester City integram o Grupo City, conglomerado dono de clubes por todo o mundo. A BYD agora patrocina as duas equipes.

“Imaginem poder realizar essa celebração da BYD, unindo dois times globais. Seria um grande espetáculo, com a torcida baiana e a torcida do City, no Reino Unido, enquanto a BYD daria o suporte necessário para transformar essa ideia em realidade”, completou o vice-presidente da BYD.

Creio que esse seja um sonho nosso aqui na BYD do Brasil
Alexandre Baldy - vice-presidente sênior da BYD

Entre os presentes na assinatura desta sexta-feira, 27, estiveram o CEO da Bahia SAF, Raul Aguirre, e o CEO da BYD Brasil, Tyler Li.

BYD assina com o Bahia

No início desta semana, Bahia e BYD anunciaram uma nova parceria válida por 3 anos. A montadora chinesa passa a ser a nova patrocinadora do Esquadrão e terá sua marca estampada na região dos ombros dos uniformes das equipes masculina e feminina.

O acordo também contempla a exposição da marca em painéis de LED no estádio, backdrops, placas no centro de treinamento, além de diversas ações de marketing que conectam os torcedores ao Esquadrão, com experiências e iniciativas de hospitalidade voltadas a relacionamento e negócios.

  • Novo patrocinador, BYD quer amistoso entre Bahia e Manchester City
    |
  • Novo patrocinador, BYD quer amistoso entre Bahia e Manchester City
    |
  • Novo patrocinador, BYD quer amistoso entre Bahia e Manchester City
    |
Novo patrocinador, BYD quer amistoso entre Bahia e Manchester City Novo patrocinador, BYD quer amistoso entre Bahia e Manchester City Novo patrocinador, BYD quer amistoso entre Bahia e Manchester City

A parceria tem como objetivo ampliar a presença da BYD no Brasil por meio de uma estratégia integrada de visibilidade e ativações, conectando-se à força regional do Bahia, que possui uma das maiores torcidas do país. A fábrica da montadora chinesa no Brasil está localizada em Camaçari, sendo vizinha ao CT do Bahia.

