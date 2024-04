Novo suspeito é preso por atentado contra delegação do Fortaleza | A TARDE

Mais um suspeito de participar do atentado à delegação do Fortaleza após um jogo contra o Sport foi preso nesta terça-feira, 19, pela Polícia Civil de Pernambuco, dentro da Operação Hooligans.

Um homem de 19 anos, que tinha mandado de prisão em aberto foi detido em um condomínio residencial no bairro da Iputinga, zona Oeste do Recife. Com isso, já são quatro as pessoas presas suspeitas do ataque ao ônibus do Fortaleza.

Na última sexta-feira, a Polícia Civil realizou a prisão dos primeiros três suspeitos. Um deles, inclusive, foi detido vestindo uma camisa da Torcida Jovem do Sport, organizada suspeita do ataque. A Operação Hooligans conta com 60 policiais civis, entre delegados, agentes e escrivães.

Justiça

O Sport foi punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) a oito jogos de portões fechados em competições organizadas pela CBF. Por conta disso, o clássico desta quarta-feira, contra o Náutico, na Arena de Pernambuco, pela Copa do Nordeste, não contará com a presença de torcedores.

O atentado

O caso ocorreu no último dia 22 de fevereiro, às 2h21, após o jogo entre Sport e o Tricolor do Pici, na Arena de Pernambuco. Na ocasião, o ônibus com a delegação cearense foi atacado a oito quilômetros do estádio, quando sofreu uma emboscada, que deixou seis jogadores do Leão do Pici feridos.

Os atletas tricolores feridos precisaram ser encaminhamento para hospital no Recife. Entre os casos mais graves estavam o do goleiro João Ricardo, que precisou de seis pontos na cabeça, e do lateral-esquerdo Escobar, com trauma cranioencefálico. Todos estão fisicamente recuperados.