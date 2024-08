Núcleo de esportes de lutas e combate oferece aulas gratuitas

Sudesb oferece mais de 1.300 vagas em projeto gratuito de lutas e combate - Foto: Jéssica Tavares / Ascom Sudesb

O projeto Núcleo de Esportes de Lutas e Combate está oferecendo aulas totalmente gratuitas para crianças, jovens e adultos a partir de 6 anos em Salvador e Lauro de Freitas. Ao todo, são 1.370 vagas disponíveis em 10 modalidades esportivas em três diferentes locais.

As aulas acontecem no Centro de Boxe e Artes Marciais, localizado no Largo de Roma, e no Ginásio Poliesportivo de Cajazeiras, ambos em Salvador, além da Arena de Esportes da Bahia, em Lauro de Freitas. Este projeto é uma iniciativa da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), vinculada à Secretaria do Trabalho, Emprego e Esporte (Setre), e inclui a oferta de uniformes e uso de equipamentos.

No Centro de Boxe e Artes Marciais, os interessados poderão se inscrever nas seguintes modalidades: judô (77 vagas), muay thai (51), jiu-jitsu (91), boxe (208), karatê (117), taekwondo (80), kung fu (120), hapkido (136) e kickboxing (167). As aulas são realizadas duas vezes por semana, e as inscrições devem ser feitas presencialmente de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, exceto em feriados.

No Ginásio Poliesportivo de Cajazeiras, ainda em Salvador, há cerca de 50 vagas disponíveis para aulas de jiu-jitsu, que ocorrem às terças e quintas-feiras, no mesmo horário. As inscrições também são presenciais.

Em Lauro de Freitas, a Arena de Esportes da Bahia oferece vagas nas modalidades: judô (120), boxe (120), jiu-jitsu (120), wrestling (120), taekwondo (120), karatê (120), kung fu (200), muay thai (200) e hapkido (200). As aulas acontecem de segunda a quinta-feira, das 8h às 18h, com inscrições presenciais realizadas nos mesmos dias e horários das aulas.

Para se matricular, os interessados devem apresentar a documentação necessária: original e cópia da carteira de identidade, comprovante de residência, atestado médico e duas fotos 3x4. Crianças e adolescentes precisam trazer a documentação do responsável, além do atestado de matrícula escolar. As vagas estarão disponíveis até o preenchimento total.