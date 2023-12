Obra em via do Barradão é "conforto para torcedores", diz Jerônimo | A TARDE

O governador do estado da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT) marcou presença no Estádio Manoel Barradas, o Barradão, na manhã desta terça-feira, 19, para a assinatura que dará autorização ao início das obras de duplicação da Rua Artêmio Valente, no bairro de Canabrava, em Salvador, esta que possibilita o acesso ao estádio do Esporte Clube Vitória. A obra tem como intuito melhorar a mobilidade urbana na região, beneficiando os moradores do Bairro e os torcedores do clube.

Jerônimo, ao ser questionado, garantiu o compromisso do governo do estado com a melhoria da mobilidade urbana, uma revolução que, segundo o mesmo, vem desde o governo de Jaques Wagner, também passando por Rui Costa (PT).

“Quando nós assumimos, desde Wagner até Rui, fizemos muitos investimentos, não só em Salvador como na Bahia inteira, visando melhorar a mobilidade urbana, principalmente nos grandes centros. Aqui na capital, ao longo do nosso governo, nós fizemos viadutos, abrimos vias largas, colocamos metrô e sentimos que ao decorrer desta história precisamos continuar fazendo isso. Então, este investimento de R$ 12 milhões é continuidade de um incentivo feito anteriormente, atendendo dois objetivos: conforto para os moradores da região e torcedores do Vitória. Em dias de jogos, quem mora aqui praticamente não pode usar a via por conta do engarrafamento”, afirmou Jerônimo Rodrigues.

A previsão para o encerramento das obras é no mês de junho. Entretanto, segundo o governador, a esperança é que a inauguração da via seja feita no dia 13 de maio, aniversário do Esporte Clube Vitória. Além disso, o governador garantiu que a via contará com uma boa estrutura para quem passar pelo local, seja de iluminação e outros serviços.

“A via contará com iluminação, drenagem e todo o serviço que a gente faz. O prazo que a Sedur e a Conder estabeleceram no contrato é até o mês de julho, mas estamos em conversas para que possamos entregar no dia 13 de maio, aniversário do Vitória. Então, o nosso prazo contratual é de julho, mas vamos nos esforçar para que a gente possa celebrar o aniversário do clube com essa entrega. Por isso, estamos na expectativa para o futebol baiano poder, tanto no campeonato estadual, como na Copa do Nordeste e Brasileirão, oferecer aos seus torcedores e visitantes, uma mobilidade com maior conforto", garantiu o governador.

Governador do estado autoriza duplicação da Rua Artêmio Valente | Foto: Lincoln Oriaj | Ag. A TARDE

Após cinco anos de hiato, o Campeonato Brasileiro da Série A contará com Bahia e Vitória, feito que não ocorria desde 2018. Perguntado sobre a volta da torcida mista pouco depois do Ministério Público anunciar a manutenção da torcida única, Jerônimo garantiu que sempre pregou esta possibilidade e que as duas torcidas são pacíficas. Além disso, o governador destacou a bela festa que Bahia e Vitória fazem nas arquibancadas, o que só beneficia o estado.