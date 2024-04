OCEANAMN volta a Salvador para celebrar aniversário de 475 anos | A TARDE

Salvador recebe, neste final de semana, o OCEANMAN, tradicional circuito de competições mundial de águas abertas. Neste ano, o evento fará parte das comemorações do aniversário de 475 anos da capital baiana. As provas começam nesta sexta-feira, 29, e vão até domingo, 31, na Baía de Todos os Santos.

Presente em 23 países, a etapa de Salvador terá cerca de 600 amantes do esporte e das águas, vindos de outros estados brasileiros e 13 países diferentes, como, por exemplo, a Colômbia que traz para a competição 20 atletas.

Serão cinco provas ao todo: Sprint 2 km, OceanKids, OceanTeams e revezamentos, ambas com largada e chegada na Praia do Porto da Barra. Além da OCEANMAN 10km e Half OCEANMAN 5km, também com largada e chegada na Praia do Porto da Barra.

O circuito, que tradicionalmente promove turismo esportivo e experiências únicas em diferentes lugares do planeta, pousa pela segunda vez capital baiana com o apoio da Prefeitura Municipal de Salvador, através SALTUR, com benefícios para atletas da Bolsa Esporte Municipal, atletas PCD’s e de projetos sociais, e da Federação Baiana de Desportos Aquáticos (FBDA).