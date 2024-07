Bia Zaneratto está fora dos Jogos de Paris

Bia Zaneratto sofreu fratura no pé e não estará com a Seleção Brasileira em Paris - Foto: Thais Magalhães | CBF

A atacante Bia Zaneratto, da seleção feminina e do Kansas City Current, dos Estados Unidos, está fora da Olimpíada de Paris. O anúncio foi feito pela própria jogadora em suas redes sociais, onde ela revelou lesões que a impedem de ser convocada pelo técnico Arthur Elias.

Bia lutava contra uma fascite plantar, inflamação na planta do pé, e sofreu uma fratura um dos ossos do pé. A convocação da seleção feminina acontece na próxima terça-feira, 2. A seleção masculina não conseguiu a vaga.

No seu perfil, Bia Zaneratto disse:

"Fala, turma. Durante alguns meses venho lutando com uma dor na fascite plantar, quem já teve sabe o quão dolorido é e principalmente pra nós atletas ter que correr contra o tempo para estar bem o quanto antes para fazer nosso trabalho.

Eu sempre me considerei muito forte, uma pessoa que realmente suporta a dor, me superei durante esses pra conseguir jogar e ter a chance de estar em mais uma Olimpíada.

Mas no último jogo acabei sofrendo uma fratura por estresse no quarto metatarso. O que me tira todas as chances de viver o sonho Olímpico.

Nem preciso dizer o quanto está doendo no meu coração passar por isso, mas com a certeza que fui no meu limite, fiz tudo que estava ao meu alcance.

Aceito que era pra ser assim, tem coisas que por mais que a gente queira muito, não é pra ser.

O cara lá de cima sempre cuidou de tudo e agora não será diferente, grata pelas dificuldades enfrentadas no caminho e por tudo que me ensinou até aqui. Pra todos aqueles que torcem verdadeiramente, meu abraço apertado em vocês e minha gratidão pelo carinho de sempre. A Zane volta daqui a pouco"