Brasileiro garante vaga nos Jogos de Paris no arremesso de dardo

NO LIMITE

Luiz Maurício da Silva atingiu o índice olímpico no Troféu Brasil - Foto: CBAt | Wagner Carmo

O mineiro Luiz Maurício da Silva superou nesta domingo, 30, o índice olímpico do arremesso de dardo e vai re presentar o Brasil na Olimpíada de Paris. Ele atingiu a marca de 8,57 no Troféu Brasil disputado em São Paulo, apenas 7 centímetros acima da marca exigida.

Além da medalha de ouro Luiz Maurício estabeleceu o novo recorde sul-americano da prova. A prata ficou com o amazonense Pedro Henrique Nunes com 77,12 m. Em maio, Pedro Henrique havia se tornando o primeiro brasileiro a superar a casa dos 85m ao fazer 85,11m no Campeonato Ibero-Americano, disputado em Cuiabá.

Luiz Maurício e Pedro Henrique chegaram ao Troféu Brasil dentro da área de classificação para o ranking olímpico de pontos, mas Luiz estava na posição limite, na última das 32 vagas disponíveis para a prova nos Jogos de Paris. Ao bater o índice neste domingo, ele carimbou o passaporte para a Olimpíada. A Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) fará a convocação oficial na quarta-feira, 3.