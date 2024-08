Onde assistir e prováveis escalações de Bolívar x Flamengo

O Flamengo venceu o primeiro jogo por 2 a 0 - Foto: PABLO PORCIUNCULA / AFP

O Flamengo visita o Bolívar nesta quinta-feira (22) para o jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores em um confronto imprevisível, já que o time carioca vai a La Paz com dois gols de vantagem, mas vários desfalques.

O jogo está marcado para as 21h30 (horário de Brasília) no estádio Hernando Siles, a 3.600 metros acima do nível do mar, e terá arbitragem do argentino Yael Falcón.

Quem passar vai pegar nas quartas de final o vencedor do confronto entre o boliviano The Strongest e o uruguaio Peñarol.

- Flamengo desfalcado -

O Flamengo chega como favorito não só para o duelo contra o Bolívar, como também para o título.

Na ida, há uma semana no Maracanã, o 'Rubro-Negro' venceu por 2 a 0, uma boa vantagem, mas abaixo das expectativas de goleada para poder viajar com mais tranquilidade à Bolívia.

Para o jogo decisivo em La Paz, o técnico Tite não poderá contar com o lateral-direito Wesley e o meia uruguaio Giorgian De Arrascaeta.

Wesley sofreu uma lesão na coxa direita e De Arrascaeta, que foi substituído na derrota por 4 a 1 contra o Botafogo no fim de semana, pelo Campeonato Brasileiro, "realizou exames que apontaram lesão no músculo adutor da coxa esquerda", informou o clube.

Outros jogadores que estão fora da partida são os atacantes Pedro e Gabriel Barbosa. Ambos se lesionaram no jogo de ida contra o Bolívar.

- Apoio da torcida -

O Bolívar pretende usar a altitude no estádio Hernando Siles a seu favor e chegar às quartas de final, fase que a equipe alcançou no ano passado depois de eliminar o Athletico-PR nos pênaltis.

O time boliviano convocou sua torcida para "imitar" o que fizeram os rubro-negros no jogo de ida no Rio de Janeiro, com apoio do início ao fim.

"Sabemos que quando o cenário é favorável, como o Flamengo teve no Maracanã, é muito importante, toda a massa apoiando até o último minuto", disse o atacante Patricio Rodríguez.

O Bolívar precisa vencer por pelo menos três gols de diferença para se classificar de forma direta. Uma vitória por dois gols de vantagem levaria o confronto para os pênaltis.

Já o Flamengo passa se vencer, empatar ou perder por até um gol de diferença.

O time boliviano não tem desfalques e deve repetir a escalação que foi a campo no Rio de Janeiro.

Pela fase de grupos, em abril, o Bolívar venceu o Flamengo por 2 a 1 em La Paz.

-- Prováveis escalações:

Bolívar: Carlos Lampe - Jesús Sagredo, Renzo Orihuela, Anderson Ordóñez, José Manuel Sagredo - Fernando Saucedo, Leonel Justiniano, Ramiro Vaca, Patricio Rodríguez - Bruno Sávio e Fábio Gomes. Técnico: Flavio Robatto.

Flamengo: Rossi - Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas - Léo Ortiz, Pulgar, De La Cruz, Gerson - Luiz Araújo e Bruno Henrique. Técnico: Tite.

Onde assistir: ESPN e Disney+ESPN e Disney+