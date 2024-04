"Os números comprovam a força", diz Osvaldo sobre jogar no Barradão | A TARDE

Com foco total para a final do Campeonato Baiano de 2024, Osvaldo, destaque individual do Vitória na temporada, concedeu entrevista após o treino e falou sobre a preparação para o confronto, além de destacar a emoção de jogar um clássico e a força que o clube tem no Barradão. O Leão enfrenta o Bahia neste domingo, 31, pelo jogo de ida da decisão, que será com mando de campo da equipe rubro-negra, às 16h.

Questionado sobre as expectativas do elenco para o Ba-Vi, o camisa 11 exaltou o confronto, garantindo ser um dos "maiores do mundo" e projetando um grande jogo, esperando colocar toda a intensidade trabalhada nos treinos.

“É um clássico, né. Se tratando de Ba-Vi, um dos maiores clássicos do mundo, a expectativa é sempre boa. É um jogo que qualquer atleta de alto nível gostaria de participar. Os torcedores esperam um grande jogo, assim como foi o primeiro do ano, que possamos colocar a nossa intensidade. Sabemos que dentro do Barradão somos muito fortes, lógico que respeitando o nosso maior rival, mas temos que fazer valer a nossa força e procurar vencer este primeiro jogo da final”, disse Osvaldo.

Ainda sobre a oportunidade de viver o Ba-Vi, o atleta destacou a emoção de poder jogar e ser uma das principais estrelas do confronto, já que soma três gols em três clássicos.

"Quando criança, nós sempre sonhávamos em jogar em grandes jogos e eu tive oportunidade de jogar várias decisões na minha carreira e estou podendo viver isso agora dentro do Vitória. Para mim é sempre um privilégio muito grande disputar um jogo tão grande quanto esse, principalmente sendo uma final”, afirmou o camisa 11.

Osvaldo durante coletiva | Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O Vitória é o segundo time de Série A com mais jogos, 19 ao todo, atrás apenas do Bahia, com 21. Assim, o atacante comentou sobre o desgaste físico, que pode ocasionar na má execução do sistema tático. Entretanto, após a semana de descanso, Osvaldo garantiu que espera "entregar tudo", para vencer a primeira partida da final.

“Lógico que quando se tem muitos jogos, você não consegue manter a mesma regularidade fisicamente. Mesmo os mais jovens, podemos ver que eles sentem um pouco, ainda mais eu, que estou um pouco mais experiente. É lógico que a gente sente um pouco na parte física e isso acaba afetando a parte técnica, porque, com a perna pesada, você não consegue desempenhar o que você pensa. Mas eu estou sempre bem preparado, essa semana podemos dar um descanso para os que vinham com mais minutos em campo. Agora estamos com uma semana de treinos e foco, para que no domingo possamos entregar tudo”, afirmou o jogador do Vitória.

Ao todo, o Leão já soma 22 jogos sem perder na "toca". A última vez foi contra o Criciúma, no dia 11 de junho, totalizando mais de nove meses de invencibilidade dentro de casa. Assim, Osvaldo aproveitou para exaltar a torcida, que segundo ele, fez com o os adversários voltassem a temer o Vitória.

Treino do Vitória desta sexta-feira, 29 | Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

“Os números comprovam a nossa força. O torcedor tem comparecido, tem sido o nosso 12° jogador, tem sido fundamental desde a Série C, quando abraçaram a equipe. Aquela força que o Vitória tinha há alguns anos atrás voltou, o respeito dos adversários quando chegam para jogar no Barradão também. Já são 22 jogos sem perder dentro de casa. Nós, jogadores, sabemos que somos fortes aqui dentro e vamos continuar com essa mesma pegada para que a gente possa não perder essa invencibilidade logo em uma decisão”, garantiu Osvaldo.

Para finalizar, o jogador comentou sobre as provocações feitas nos dois primeiros clássicos, tanto o 3x2 do Vitória, quanto o triunfo do Bahia por 2x1. Enquanto os atletas do Leão imitaram a "sardinha" de um lado, os do Esquadrão fizeram a "dança da galinha" do outro. Sobre o tema, Osvaldo apontou a rivalidade sadia e afirmou que as brincadeiras fazem parte do futebol.

“Eu acho que o futebol tem que ter. De alguns anos para cá isso se perdeu, mas eu acho que as pessoas têm levado muito a sério isso. Não passando do ponto, eu acho que é saudável. No ano passado eu fiz a comemoração, neste último jogo o Jean Lucas fez a provocação deles e eu acho que tem que ser assim: Saudável e não passando do ponto”, finalizou o camisa 11.