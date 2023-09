Oscar Schmidt celebra realização do Giro A TARDE: "Grande evento"

Os amantes da bicicleta e entusiastas do ciclismo têm um compromisso neste domingo, 17, em Salvador. O Grupo A TARDE de comunicação está organizando o "Giro A TARDE", um grande passeio ciclístico com objetivo de incentivar a prática esportiva. Como não há caráter competitivo, o “Giro A TARDE” é ideal para ciclistas de todos os níveis de habilidade, desde iniciantes até os mais experientes.

Com largada e chegada na sede do Jornal A TARDE, no Caminho das Árvores, o início está programado para as 6h da manhã. Os participantes seguirão por um percurso de aproximadamente 50 quilômetros, passando por diversas praias da cidade com retorno no Farol de Itapuã.

“O nosso ciclismo sempre esteve muito presente no Jornal A TARDE e a Federação Baiana de Ciclismo fica sempre muito feliz em ver a dedicação e o carinho com que esse grupo trata todo o nosso esporte. Ficamos muito felizes com o grupo fazer um evento tão bacana quanto esse. Será um domingo onde você pode levar a sua família e dar uma pedalada com segurança, com carro de apoio, vamos ter parada para abastecimento, enfim. Passaremos por lugares lindos da nossa Salvador, e o que fica é a alegria e a certeza de que vamos ter no domingo um grande evento”, disse Oscar Schmidt, presidente da Federação Baiana de Ciclismo.

O evento é organizado pela Heads Events e produzido pela Viramundo Produções, qualquer pessoa acima de 14 anos poderá pedalar e não será preciso ter ou investir em uma bike profissional, mas o uso de capacete será obrigatório durante todo o percurso. Os participantes devem ficar atentos à retirada do kit, que será entregue nesta quinta e sexta, na sede do Jornal A TARDE.

“Evento totalmente inclusivo, pois permite a participação de diversos modelos de bicicleta sem caráter competitivo, passando pelo Farol de Itapuã e pelo Farol da Barra, tendo como objetivo estimular o transporte consciente e sustentável. Incentivando o uso da bicicleta como veículo de transporte, da utilização e melhoria das vias e ciclovias, chamando a atenção da população para isso”, afirmou Eduardo Dute, diretor de marketing do Grupo A TARDE.

E o clima esportivo não para por aí. Na expectativa dos jogos olímpicos de Paris 2024, o Grupo A TARDE vai realizar ainda outros ois grandes eventos esportivos até o fim do ano, em Salvador.

A TARDE Run

Maratona marcada para o dia 15 de outubro, dia do aniversário de 111 anos do A TARDE. A prova terá bastante representatividade olímpica, com saída e chegada na Arena Fonte Nova, com percursos de 5km, 10km, 21 km e 42km, onde para completar a prova, os atletas deverão fazer a volta olímpica no campo, assim como acontece nas olimpíadas.

Travessia Mar Grande Salvador

Lá se vão 68 anos desde a primeira prova realizada pelo A TARDE, em 1955. A 53ª edição está marcada para o dia 19 de novembro e tem o objetivo de resgatar e revitalizar uma das mais amadas e desafiadoras provas de natação do Brasil, ajudando a promover a integração esportiva, o turismo e o desenvolvimento econômico da Bahia. Como forma de homenagem, está sendo produzido um documentário sobre as pessoas que nadaram a travessia nesses 68 anos, além de uma exposição com imagens e reportagens históricas da prova.