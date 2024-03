Outro Ba-Vi? Veja possíveis adversários de Bahia e Vitória na 3ª fase | A TARDE

Garantidos na terceira fase da Copa do Brasil, a dupla Ba-Vi estará em potes diferentes para o sorteio dos confrontos e pode acabar se enfrentando já nesta fase. Restando ainda seis classificados para definir todos os 32 times, já é possível identificar possíveis adversários de Bahia e Vitória.

Os dois potes contam com 16 clubes cada e são definidos com base no ranking da CBF. O Bahia aparece em 13º e está no pote 1, enquanto o Vitória é o 28º, confirmado no pote 2. O sorteio para a terceira fase, obrigatoriamente, colocará um time de cada pote para se enfrentarem.

Até o momento, os 16 clubes do pote 1 são: Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Athletico-PR, Atlético-MG, Fluminense, Grêmio, Internacional, Bahia, Botafogo, RB Bragantino, Atlético Goianiense, Ceará, Cuiabá, Goiás e Vasco. Corinthians e Fortaleza, que jogam nesta quinta-feira, 14, caso se classifiquem, entram no pote 1, colocando Goiás e Vasco para o pote 2. Desse pote sairá o adversário do Vitória.

No pote 2 estão: Juventude, Sport, CRB, Vitória, Sampaio Corrêa, Operário-PR, Brusque, Ypiranga-RS, América-RN e Sousa. Ainda vão entrar: Brasiliense ou Criciúma, Águia de Marabá ou Capital-TO, Maringá ou Amazonas, Botafogo-SP ou Anápolis. Retrô e São Bernardo, que enfrentam Fortaleza e Corinthians, respectivamente, também entram no pote 2 em caso de classificação. O adversário do Bahia sairá desse pote.

O sorteio dos confrontos da terceira fase da Copa do Brasil ainda não tem data definida. A CBF aguarda a definição de todos os classificados. Os jogos de ida desta fase estão programados para a semana do dia 1º de maio, enquanto os jogos de volta devem ser realizados na semana do dia 22 de maio.