Pai de autora do gol do título mundial da Espanha morre

O pai da jogadora Olga Carmona, autora do gol que deu o título da Copa do Mundo para a Espanha, morreu neste domingo, 20. A informação foi divulgada pela Federação Espanhola de Futebol.

"Enviamos nossos mais sinceros abraços a Olga e sua família em um momento de profunda dor", disse a organização em comunicado publicado no X, antigo Twitter. Lateral da seleção e do Real Madrid, Carmona marcou o único gol da final da Copa do Mundo diante da Inglaterra, neste domingo, na Austrália. Na comemoração, ela levantou a camisa para mostrar uma mensagem em homenagem a uma conhecida que havia morrido recentemente.

O Real Madrid também lamentou: "O Real Madrid, o seu presidente e o seu Conselho de Administração lamentam profundamente a morte do pai da nossa jogadora Olga Carmona", escreveu o clube espanhol em comunicado".