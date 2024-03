Pai do goleiro Lucas Arcanjo morre após passar por cirurgia | A TARDE

O Vitória comunicou neste domingo, 3, o falecimento do pai do goleiro Lucas Arcanjo, José Geraldo Arcanjo, ex-goleiro profissional. Geraldo completaria 54 anos no próximo dia 22 de março.

De acordo com o clube, Geraldo Arcanjo passou mal na cidade de Piritiba, na Bahia, onde morava e tinha fazenda, e foi transferido para Salvador. Ele precisou ser operado com urgência e não resistiu.

Geraldo Arcanjo começou a carreira no Galícia, em Salvador, e seguiu por Noroeste, Mogi Mirim e Olímpia. Depois fez sucesso atuando pelo Sampaio Corrêa, conquistando o título maranhense e da Série C do Brasileiro em 1997. Passou ainda pelo Corinthians-AL.

"O EC Vitória presta solidariedade e deseja forças aos familiares e aos amigos neste momento de grande tristeza", diz trecho do comunicado do clube.