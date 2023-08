Palmeiras e Botafogo passam, Atlético-MG e Goiás são eliminados

O Palmeiras confirmou seu favoritismo ao título da Copa Libertadores de 2023 ao eliminar outro peso-pesado, o Atlético-MG, e se classificar para as quartas de final ao empatar em 0 a 0 nesta quarta-feira, 9, em São Paulo.

O atual campeão brasileiro garantiu a vantagem conquistada após a vitória por 1 a 0 no jogo de ida das oitavas, disputado na semana passada em Belo Horizonte, e segue firme em seu sonho de conquistar o tetracampeonato continental.

O time paulista, comandado pelo português Abel Ferreira, vai buscar uma vaga nas semifinais contra o colombiano Deportivo Pereira, que venceu o Independiente del Valle com um placar agregado de 2 a 1.

Do outro lado, a eliminação do Galo aumenta a pressão sobre o técnico Luiz Felipe Scolari. O time mineiro esperava salvar a temporada no torneio continental, já que têm poucas chances de conquistar o campeonato brasileiro (é décimo colocado, vinte pontos atrás do líder Botafogo) e foi eliminado nas oitavas de final da Copa do Brasil.

Líder do Brasileirão classificado

O Botafogo segurou a pressão e se classificou para as quartas de final da Copa Sul-Americana ao empatar sem gols em sua visita ao Guaraní do Paraguai, no estádio Defensores del Chaco, em Assunção, nesta quarta-feira, 9.

No jogo de ida, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, o time carioca comandado pelo técnico português Bruno Lage havia vencido por 2 a 1 com gols de Hugo e Tiquinho Soares, enquanto Romeo Benítez marcou para os visitantes.

O Guaraní precisava vencer nesta quarta por pelo menos um gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis.

Um dos destaques da partida desta quarta foi o goleiro alvinegro, o paraguaio Gatito Fernández, que substituiu o titular Lucas Perri e fez defesas importantes jogando em sua terra natal.

Eliminação para argentino

Já o Goiás foi eliminado nesta quarta-feira, 9, nas oitavas de final da Copa Sul-Americana-2023, ao ser derrotado por 2 a 0 em casa pelo Estudiantes de La Plata, para quem já havia perdido por 3 a 0 no jogo de ida.

Um gol no início de cada tempo, o primeiro de Gastón Benedetti aos 5 minutos e o segundo de Benjamin Rollheiser aos 50, ambos com dois belos chutes de fora da área, deram ao time argentino mais uma vitória sobre o Goiás, que foi muito inferior ao longo do confronto no estádio Serra Dourada.

Com a classificação, o Estudiantes voltará ao Brasil, desta vez para enfrentar o Corinthians nas quartas de final do torneio.