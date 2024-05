Palmeiras e Chelsea acertam valor milionário para venda Estevão | A TARDE

A negociação entre Palmeiras e Chelsea, da Inglaterra, por Estêvão está em sua fase final. Os clubes chegaram a um acordo nas cláusulas principais e agora discutem apenas os últimos termos do contrato para fechar a venda do jogador de 17 anos.

O valor total da negociação, incluindo bônus por metas, é de pouco mais de 60 milhões de euros, aproximando-se de R$ 350 milhões. O Palmeiras ficará com 70% desse montante, enquanto Estêvão e sua família receberão os 30% restantes.

As divergências relacionadas às cláusulas, especialmente os bônus, foram resolvidas. A parte variável do acordo inclui uma quantia menor a ser atingida no último ano de Estêvão no Palmeiras e uma parcela maior dependendo do desempenho do jogador no Chelsea.

Os envolvidos no negócio acreditam que a maioria dos bônus são alcançáveis, semelhante ao que ocorreu na venda de Endrick para o Real Madrid.

Estêvão só poderá se transferir quando completar 18 anos, em abril de 2025, mas o Palmeiras garantiu que ele participe do Mundial de Clubes, que será disputado entre junho e julho do ano que vem. O torneio deve ser sua despedida com a camisa alviverde.

O negócio ainda não é considerado totalmente fechado devido a pequenos ajustes nos termos do contrato antes da assinatura final. No entanto, há um consenso de que isso não deve atrapalhar a conclusão da transferência.

A multa rescisória do contrato de Estêvão com o Palmeiras é de 45 milhões de euros (R$ 250 milhões na cotação atual). No entanto, como o ge explicou, para o Chelsea exercer esse valor, o pagamento seria à vista.

Ao discutir o parcelamento, como no caso atual, a negociação pode alcançar valores mais altos. A concorrência também inflaciona o valor, pois outros grandes clubes europeus, como Arsenal, Paris Saint-Germain e Barcelona, demonstraram interesse em Estêvão.

Em alta, o camisa 41 deve ser titular na noite desta quinta-feira, quando o Palmeiras enfrenta o Botafogo-SP, em Ribeirão Preto (SP), às 19h (de Brasília), pela terceira fase da Copa do Brasil. Com a vitória na ida por 2 a 1 (e com gol do garoto), o time de Abel Ferreira joga pelo empate para avançar.

