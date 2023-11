Pan 23: Hugo e Bruna representam o Brasil nas finais do tênis de mesa | A TARDE

A delegação brasileira poderá garantir mais duas medalhas de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile, desta vez com Hugo Calderano e Bruna Takahashi, que garantiram vaga na final do torneio nesta terça-feira, 1º. O brasileiro é o atual número 4 do ranking mundial e está em busca do tricampeonato, já que venceu em 2015 e 2019. Bruna, por outro lado, almeja o seu primeiro ouro no torneio, para colocar o bronze de Lima-19 em segundo plano.

Nesta edição dos Jogos, Bruna já conquistou duas medalhas de prata, uma nas duplas mistas com Vitor Ishiy e outra nas duplas femininas com sua irmã, Giulia Takahashi. A brasileira derrotou Lily Zhang, dos Estados Unidos, de forma unânime, com um placar de 4 a 0 e parciais de 14/12, 11/5, 11/8 e 11/5. A decisão será contra a porto-riquenha Adriana Díaz, que faturou o ouro na última edição dos Jogos, que ocorreu em Lima, no Peru.

Hugo conquistou a sua vaga para a final, a terceira seguida, após a vitória sobre o mexicano Marcos Madrid em 4 a 1, e parciais de 11/8, 11/7, 11/8, 9/11 e 11/5. Para garantir o terceiro ouro, Calderano buscará a revanche contra o cubano Andy Pereira.

O brasileiro conseguiu se recuperar da frustração da noite anterior, quando precisou se contentar com a prata ao perder na final por duplas, que disputou com Vitor Ishiy, para os cubanos Jorge Campos e Andy Pereira em um placar de 4x2. O brasileiro não perde uma partida na categoria individual contra adversários do continente há sete anos e ganhou 13 dos 14 torneios que disputou.

A final de ambos os atletas será na tarde desta quarta-feira, 1, a partir das 17h.