Paraguai x Brasil: Seleção brasileira é escalada com mudança na frente

A seleção brasileira já está escalada para pegar o Paraguai, logo mais às 21h45, no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção, em jogo válido pela 8ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O técnico Dorival Jr. promoveu uma mudança no time verde e amarelo.

A equipe terá apenas uma modificação no ataque. Luiz Henrique foi sacado e o garoto Endrick assume a titularidade na frente. Com isso, o trio de atacantes brasileiros será formado por atletas que atuam no Real Madrid, da Espanha.

Assim, o time canarinho encara os paraguaios com Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Guilherme Arana; André, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Rodrygo, Endrick e Vini Júnior.

Com a vitória do Equador sobre o Peru, a Seleção Brasileira agora ocupa a quinta colocação das Eliminatórias, com dez pontos somados. Já o Paraguai é o sétimo colocado, com apenas seis pontos ganhos.