10/09/2024 às 20:25 - há XX semanas | Autor: Da Redação FOCO! Copa do Brasil: Bahia realiza ajustes para encarar o Flamengo Decisão no Maracanã será na noite desta quinta-feira

Rogério Ceni orienta o grupo do Bahia antes do treino no CT Evaristo de Macedo - Foto: Letícia Martins / EC Bahia

Fechar

Compartilhe essa notícia com seus amigos