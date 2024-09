Com atividade técnico-tática, Vitória se prepara visando o Atlético-GO

Técnico Thiago Carpini orienta o elenco antes das atividades na Toca do Leão - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O elenco do Vitória deu seguimento às atividades de preparação para o confronto direto contra o Atlético-GO, marcado para o próximo sábado, 14, às 16h, no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia, válido pela 26ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Após a apresentação nesta terça-feira, 10, os jogadores realizaram exercícios de ativação na academia do clube. Já no campo Bebeto Gama do CT Manoel Pontes Tanajura, houve um aquecimento físico e técnico sob o comando do preparador físico Caio Gilli.

Na sequência, o técnico Thiago Carpini ministrou trabalhos técnico-táticos, que foram divididos em duas partes. Na primeira, com foco nas movimentações ofensivas e marcação na saída de bola adversária. Depois, promoveu ajustres defensivos.

O meia Matheusinho e o volante Ricardo Ryller participaram apenas de uma parte das atividades e estão em observação médica. O volante Caio Vinícius deu voltas ao redor dos campos do CT.

Em recuperação de uma pubalgia, o lateral-esquerdo Patric Calmon seguiu as recomendações médicas, onde fez tratamento conservador e repouso.

O grupo retorna às atividades na tarde desta quarta-feira, 11, na Toca do Leão. Amargando a zona da degola, o Vitória ocupa a 18ª colocação, com 22 pontos somados e vindo de uma sequência de quatro partidas sem vencer.